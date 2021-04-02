Putin'den Lukaşenko'ya: Birlik Devleti mekanizmaları, iş birliğimizin üst düzey kalmasını sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya, bugün kutlanan Belarus ve Rusya Halkları Birlik Günü vesilesiyle tebriklerini iletti. Rus lider, iki ülke arasında kurulmuş olan devletler üstü oluşum Birlik Devleti’nin, karşılıklı iş birliğinin üst düzey tutulmasını sağladığını kaydetti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya gönderdiği tebrik telgrafında “Çeyrek asır önce ülkelerimiz arasındaki entegre etkileşimi adına önemli ilk adım olan Rusya ve Belarus Toplumunun Kurulmasına Yönelik Anlaşma imzalandı. O zamandan beri Rusya-Belarus ilişkilerinin güçlendirilmesi için çok şey yapmayı başardık. Birlik Devleti mekanizmaları ikili ilişkilerin siyasi, ticari-ekonomik, insani ve başka birçok alanda ikili iş birliğinin üst düzeyde kalmasını sağlıyor” ifadeleri yer aldı.

“Moskova ve Minsk uluslararası arenada koordineli bir şekilde çaba gösteriyor, Avrasya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına önemli katkılar sunuyor” açıklamasına da yer veren Putin, iki ülkenin yapıcı müttefik ilişkilerini geliştirmek için ortak çalışmalarına devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.