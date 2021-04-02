Rus Gamaleya Merkezi, koronavirüs aşısını yeni mutasyonlara iki günde uyarlamanın yolunu buldu

Dünyanın tescilli ilk koronavirüs aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezin koronavirüs aşısını yeni mutasyonlara göre iki gün içinde uyarlama imkanı veren bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Adenovirüs temelli aynı teknoloji kullanılıyor. Burada değiştirilmiş ana yapıya sahip spike proteini (diken proteini) sekansından tam anlamıyla bir gün içinde yeni bir sekans sentezleniyor. Bu sekans ertesi gün halihazırda kullanılmış olan vektöre ekleniyor ve hazır aşı için genetik olarak değiştirilmiş bir yapı elde ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gintsburg, şu anda böyle bir durumda elde edilecek yeni aşının tüm test aşamalarından geçip geçmemesi konusunun tartışıldığını ifade etti.

Gintsburg, “Elde edilen aşı, yeni virüs varyantına karşı aynı şekilde yeterli koruma sağlarsa hemen seri üretimine geçilebilir” dedi.