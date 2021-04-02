Zaharova: ABD'nin İnsan Hakları Raporu çifte standartlara dayanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayınlanan İnsan Hakları Raporu hakkında "ABD'li devlet kurumlarının eylemleri sadece münferit değil, küresel insan hakları ihlallerine yol açıyor" dedi. Zaharova, raporun çifte standartlara dayandığını da vurguladı.

Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada "Metin, her zaman olduğu gibi ABD'nin Washington'un stratejik çerçevelerine uygun hareket etmesine veya kendi yaşam ve kalkınma görüşü olmasına bağlı olarak iyiler ve kötüler diye son derece sinik bir şekilde sınıflandırdığı farklı ülkelerde insan hakları durumunu değerlendirirken başvurduğu çifte standartlarla dolu" ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD yönetiminin ihlallerin nerede işlendiğinden ve suçluların Washington'un partneri veya rakibi olmasından bağımsızlık olarak insan haklarıyla mücadele edeceğine dair açıklamasına ironiyle yaklaşmamanın imkansız olduğunu kaydederek "Washington her şeyden önce kendi kamu kurumlarıyla ilgilenmeli. Zira ABD'li resmi kurumların eylemleri sadece münferit değil, küresel insan hakları ihlallerine yol açıyor" diye konuştu.

'Meksika sınırındaki göçmen krizi insani felaket boyutlarına ulaştı'

ABD'nin Meksika sınırındaki geçici gözaltı merkezlerindeki göçmenlere yönelik muamelesinin uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin aleni bir ihlali olduğunu vurgulayan Zaharova, sınırdaki göçmen krizinin insani felaket boyutlarına ulaştığının altını çizdi.

Zaharova, "Yasadışı göçmenlerin tutulduğu koşullar, birçok açıdan işkence ve insanlık dışı muamele olarak görülebilir. BM İnsan Hakları Komitesi ve İşkenceyle Mücadele Komitesi gibi uluslararası mekanizmalar duruma müdahale etmeli" diye ekledi.