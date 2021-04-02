Kayıt
15:15 02 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sputnik V

    Putin'le görüşen RDIF Başkanı Dmitriyev: Sputnik V aşısının üretimi için dünya genelinde 20 firmayla anlaşma imzalandı

    © Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044178335_0:103:2428:1468_1200x675_80_0_0_df3a42ac5e599c111362780f89b9aeee.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104021044178262-putinle-gorusen-rdif-baskani-dmitriyev-sputnik-v-asisinin-uretimi-icin-dunya-genelinde-20-firmayla/

    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, dünya genelinde 20 üretici firmayla Sputnik V aşısının üretimini öngören anlaşmalar imzaladıklarını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le özellikle koronavirüs aşı ve testleriyle ilgili çalışmalarının üzerinde durulduğu bir toplantı yapan Dmitriyev, Sputnik V aşısının üretimi için çok sayıda ülke ve üreticiyle anlaşma imzalandığı bilgisini verdi.

    Dmitriyev, "10 ülke ve dünyanın en büyük üreticileri de dahil 20 firmayla anlaşma yapmış durumdayız. Hindistan ve Güney Kore, halihazırda aşıyı üretiyor ve bu işletmelerin çoğu nisan ayıdan tam kapasiteye çıkacak" dedi.

    'Sputnik Teknopolis dünyanın en büyük aşı üretim tesislerinden biri oldu'

    Rus üreticilerle de aktif bir çalışma yürüttüklerini ve bu bağlamda R-Pharm şirketiyle üç ay içinde 'Sputnik Teknopolis' adlı tesisi inşa ettiklerini anlatan Dmitriyev, bu tesisin dünyanın en büyük aşı üretim fabrikalarından biri olduğunu vurguladı.

    'Yurtdışında üretilen Sputnik V aşıları Rusya'da kullanılabilir'

    Bu arada Dmitriyev, yurtdışında üretilen Sputnik V aşılarının Rusya'daki aşılama temposunun artırılması için kullanılabileceğini belirterek yüzde 90'ın üzerinde etkinliğe sahip aşının dünyanın en etkili aşılarından biri olduğunu, RDIF'in, aşılarının etkinlik düzeyi düşük olan üreticilere bunun artırılması için, bireylere vurulan iki dozdan birinde Sputnik V aşısı uygulamayı önerdiğini anımsattı.

    'Saatte 300 koronavirüs testi yapan robot konveyörü kamuoyuna tanıtacağız'

    RDIF'in yeni bir buluşa imza attığını da anlatan Dmitriyev, saatte 300 koronavirüs testi yapan ve personel gerektirmeyen bir robot konveyörü kamuoyuna tanıtacaklarını söyledi.

    Dmitriyev, "Yeni bir buluşu açıklayacağız. Havaalanlarında ve laboratuvar dışındaki yerlerde test kitlerimize çok fazla ihtiyaç var. Saatte 300 test yapabilen ve yüksek kalifiyeli personel gerektirmeyen bir robot konveyörü kamuoyuna tanıtacağız. Bunun laboratuvar dışında test yapmanın otomatik hale getirilmesi açısından sadece Rusya için değil diğer ülkeler için de temel çözüm olacağını düşünüyoruz. Ayrıca RDIF pandeminin başından bu yana BAE, Avusturya ve Fransa da dahil 17 ülkeye 15 milyondan fazla test kiti tedarik etti" ifadelerini kullandı.

    'Avifavir adlı koronavirüs ilacıyla on binlerce kişinin hayatını kurtardık'

    Avifavir, koronavirüs ilacı, Rus koronavirüs ilacı,
    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF)
    Endonezya, Rus Avifavir Kovid-19 ilacını tescilleyen ilk Asya ülkesi oldu
    RDIF'in partnerleriyle dünyanın tescil edilen ilk Kovid-19 ilacı olan Favipiravir bazlı 'Avifavir' ilacını üretme çalışmaları yaptığını belirten Dmitriyev, "Yaklaşık 300 bin kutu ilaç halihazırda Rusya'ya teslim edildi ve on binlerce kişinin hayatını kurtardık. Üretim kapasitesi iki katına çıkarılarak ayda 200 bin kutuya yükseltildi ve ilacı 30 ülkeye ihraç ettik" diye ekledi.

    Rusya'daki ChemrRar Grubu tarafından geliştirilen Avifavir, dünyada onaylanan ilk Favipiravir bazlı koronavirüs ilacı olmasının yanı sıra Rusya'da da tescillenen ilk koronavirüs ilacı.

    Etiketler:
    Avifavir, Robot, Hindistan, Güney Kore, Koronavirüs aşısı, Sputnik V, Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet