Putin'le görüşen RDIF Başkanı Dmitriyev: Sputnik V aşısının üretimi için dünya genelinde 20 firmayla anlaşma imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le özellikle koronavirüs aşı ve testleriyle ilgili çalışmalarının üzerinde durulduğu bir toplantı yapan Dmitriyev, Sputnik V aşısının üretimi için çok sayıda ülke ve üreticiyle anlaşma imzalandığı bilgisini verdi.

Dmitriyev, "10 ülke ve dünyanın en büyük üreticileri de dahil 20 firmayla anlaşma yapmış durumdayız. Hindistan ve Güney Kore, halihazırda aşıyı üretiyor ve bu işletmelerin çoğu nisan ayıdan tam kapasiteye çıkacak" dedi.

'Sputnik Teknopolis dünyanın en büyük aşı üretim tesislerinden biri oldu'

Rus üreticilerle de aktif bir çalışma yürüttüklerini ve bu bağlamda R-Pharm şirketiyle üç ay içinde 'Sputnik Teknopolis' adlı tesisi inşa ettiklerini anlatan Dmitriyev, bu tesisin dünyanın en büyük aşı üretim fabrikalarından biri olduğunu vurguladı.

'Yurtdışında üretilen Sputnik V aşıları Rusya'da kullanılabilir'

Bu arada Dmitriyev, yurtdışında üretilen Sputnik V aşılarının Rusya'daki aşılama temposunun artırılması için kullanılabileceğini belirterek yüzde 90'ın üzerinde etkinliğe sahip aşının dünyanın en etkili aşılarından biri olduğunu, RDIF'in, aşılarının etkinlik düzeyi düşük olan üreticilere bunun artırılması için, bireylere vurulan iki dozdan birinde Sputnik V aşısı uygulamayı önerdiğini anımsattı.

'Saatte 300 koronavirüs testi yapan robot konveyörü kamuoyuna tanıtacağız'

RDIF'in yeni bir buluşa imza attığını da anlatan Dmitriyev, saatte 300 koronavirüs testi yapan ve personel gerektirmeyen bir robot konveyörü kamuoyuna tanıtacaklarını söyledi.

Dmitriyev, "Yeni bir buluşu açıklayacağız. Havaalanlarında ve laboratuvar dışındaki yerlerde test kitlerimize çok fazla ihtiyaç var. Saatte 300 test yapabilen ve yüksek kalifiyeli personel gerektirmeyen bir robot konveyörü kamuoyuna tanıtacağız. Bunun laboratuvar dışında test yapmanın otomatik hale getirilmesi açısından sadece Rusya için değil diğer ülkeler için de temel çözüm olacağını düşünüyoruz. Ayrıca RDIF pandeminin başından bu yana BAE, Avusturya ve Fransa da dahil 17 ülkeye 15 milyondan fazla test kiti tedarik etti" ifadelerini kullandı.

'Avifavir adlı koronavirüs ilacıyla on binlerce kişinin hayatını kurtardık'

RDIF'in partnerleriyle dünyanın tescil edilen ilk Kovid-19 ilacı olan Favipiravir bazlı 'Avifavir' ilacını üretme çalışmaları yaptığını belirten Dmitriyev, "Yaklaşık 300 bin kutu ilaç halihazırda Rusya'ya teslim edildi ve on binlerce kişinin hayatını kurtardık. Üretim kapasitesi iki katına çıkarılarak ayda 200 bin kutuya yükseltildi ve ilacı 30 ülkeye ihraç ettik" diye ekledi.

Rusya'daki ChemrRar Grubu tarafından geliştirilen Avifavir, dünyada onaylanan ilk Favipiravir bazlı koronavirüs ilacı olmasının yanı sıra Rusya'da da tescillenen ilk koronavirüs ilacı.