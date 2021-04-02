Sputnik V’nin sosyal medya takipçilerine Rusya’daki aşılama programında öncelik tanınacak

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabından dün yapılan açıklamaya göre, ilgili program başladıktan sonra aşılama için Rusya’ya ilk önce aşının sosyal medyaki takipçileri davet edilecek. “Bu bir 1 Nisan şakası değil” denilen açıklamada, programı temmuzda başlatmak için çalıştıkları belirtildi.