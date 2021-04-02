Sputnik V’nin sosyal medya takipçilerine Rusya’daki aşılama programında öncelik tanınacak

Sputnik V hesabının Twitter hesabından dün, “Arkadaşlarınıza Sputnik V’yi Twitter’da takip etmelerini söyleyin. Program başladığında Rusya’da Sputnik V aşısı yaptırmaya ilk önce sosyal medya takipçilerimiz davet edilecek” ifadeleri kullanıldı.
Sputnik V mission is to save lives and bring back normality to everyone around the world. It's of paramount importance to us. Just to be clear, this was not an April Fools' Day joke. We are working to start this program in July.— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021
Bununla birlikte şu açıklamaya da yer verildi:
“Sputnik V’nin görevi hayat kurtarmak ve dünyanın her yerinde herkese normal yaşamı geri getirmek. Bu bizim için olağanüstü önem taşıyor. Şunu da açıklığa kavuşturalım. Bu bir 1 Nisan şakası değil. Bu programı temmuzda başlatmak için çalışmalar yürütüyoruz.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)