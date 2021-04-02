Rusya'da koronavirüs vaka sayısındaki günlük artış yeniden 9 binin altına indi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin bugün yayınladığı verilere göre, Rusya’da 8 bin 792 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede bir önceki güne göre vaka sayıları yüzde 4.11 azaldı.

Rusya’da geçtiğimiz gün 9 binin üzerinde olan yeni vaka sayıları bugün 8 binlerde seyretti. Günlük vaka sayısı 8 bin 792 olarak açıklandı.

Son 24 saat içinde 9 bin 832 kişi taburcu edilirken 400 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Başkent Moskova’da ülkede vakaların en çok görüldüğü şehir. Pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplamda 4 milyon 563 bin 56 vaka ve 99 bin 633 can kaybı yaşanırken 4 milyon 186 bin 251 kişi hastalığı atlatıp sağlığına kavuştu.

Rusya Yüksek Mahkemesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan zorunlu maske rejimini kaldırmayı dün reddetti. Dava, anayasal hakların ihlal edildiğini ve tedbirin faydalarını kanıtlayan araştırma eksikliğini gerekçe göstererek bin 500'den fazla vatandaşın talebiyle açılmıştı.