Rusya’nın Washington Büyükelçisi, Putin’in yardımcısı Uşakov’la görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’yle ilişkilerin geleceği hakkındaki istişareler için Moskova’ya davet edilen Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un bir araya geldiğini söyledi.

Peskov’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Antonov’un devlet başkanlığının uluslararası bölümü yönetimiyle olan görüşmeleri hakkında bilgi verildi.

“Devlet başkanına bilgi veriliyor” diyen Peskov, Antonov’un Uşakov’la görüştüğüne dikkat çekti.

Peskov, “Bunun dışında Rusya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışan dış politika dairesi var. Temaslar özellikle de orada gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

‘Riyad’la işbirliğimize değer veriyoruz, OPEC+ toplantısıyla ilgili Putin’e bilgi verildi’

Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve dışındaki üretici ülkelerden oluşan OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya ile Suudi Arabistan liderleri arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini, görüşmede OPEC+ konusunun ele alındığını belirtti.

Peskov, Riyad’la olan güvenilir ve etkili işbirliklerine değer verdiklerini ifade etti.

OPEC+ toplantısında elde edilen neticelerle ilgili Putin’e bilgi verildiğini de söyledi.

Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Antonov, ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edilmişti.