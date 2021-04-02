Gazprom, Türkiye'ye gaz sevkiyatını yüzde 106 artırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, başta Türkiye olmak üzere, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz tedarikini artırdı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ocak-Mart 2021'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere gaz ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.7 artırarak 52.7 milyar metreküpe çıkardı. Türkiye’ye olan gaz sevkiyatını da yüzde 106 oranında artırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Yılın ilk çeyreğinde BDT dışı ülkelere 52.7 milyar metreküp gaz ihracatı gerçekleştirdik. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.7 (12.4 milyar metreküp) daha yüksek” denildi.

Bu yılın ilk çeyreği sonuçlarına göre, en fazla sevkiyatın Türkiye’ye yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, “2021’in ilk çeyreğinde başta Türkiye olmak üzere (yüzde 106.6), aralarında Almanya (yüzde 33.3), Polonya (yüzde 18.5), Sırbistan (yüzde 71.3) ), Finlandiya (yüzde 67.3), Romanya (yüzde 90.4), Bulgaristan (yüzde 52.4) ve Yunanistan’ın (yüzde 23.4) olduğu çoğu ülkeye gaz tedarikini artırdık” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e yapılan gaz ihracatının düzenli olarak Gazprom'un günlük sözleşme yükümlülüklerini aştığı da belirtildi.