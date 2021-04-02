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    İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat

    Kremlin: Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda İskender füzeleri kullanılmadı

    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
    Rusya
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    Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından kullanıldığı düşünülen İskender füzelerine ait şarapnel parçaları bulunduğunu öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Peskov, Eylül 2020'de bölgede yeniden alevlenen çatışmalarda İskender füzelerinin kullanılmadığını ifade etti.

    Daha önce Dağlık Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından 'eleştirilen' İskender füzeleri bir kez daha gündeme geldi.

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    Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Kurumu (ANAMA), 'Azerlandşaft' adlı bir şirketin arazisinde bulunan ve İskender füzelerine ait olduğu öne sürülen şarapnel parçalarını basına gösterdi.

    Bir ANAMA yetkilisi, iki şarapnel parçasının 15 Mart'ta Şuşa'da bulunduğunu ve şu anda füzelerin modifikasyonunun belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Yetkili, şarapnel parçalarının bulunduğu koordinatları da paylaştı.

    'Karabağ'da İskender kullanılmadığı doğrulandı'

    Azeri tarafının açıklamalarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi.

    Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda İskender füzelerinin kullanılmadığını söyleyen Peskov, "İskender füzeleriyle ilgili daha önce yaşanan durumu hatırlıyorsunuz, bu füzeler çatışmalar sırasında kullanılmadı ve bu doğrulandı" dedi.

    Peskov, Azeri tarafının paylaştığı füzelere ait şarapnel parçalarının nereden gelmiş olabileceğiyle ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Azeri tarafının açıklamalarını bildirip bildirmediğine dair soru üzerine Peskov, "Hayır, anladığım kadarıyla bu yeni bir bilgi. Bunun ordu tarafından bildirilip bildirilmediğini, ordumuzun detaylı bilgiye sahip olup olmadığını bilmiyorum. Elbette bu onların sorumlulukları arasında yer almıyor" ifadelerini kullandı.

    Daha önce Paşinyan, Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için İskender füzelerinin yüzde 10 isabetli olduğunu, bazen patlayıp bazen patlamadığını, ihtiyaçları olduğu zaman işe yaramadığını öne sürmüş, Vladimir Putin'le görüştükten sonra Rus yapımı İskender füze sistemleri hakkında yanlış bilgilendirildiği sonucuna vardığını açıklamıştı.

    Ermenistan'daki İskender tartışmalarına ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanmadığını, tüm füze mühimmatının Ermeni ordusunun depolarında durduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler:
    Dağlık Karabağ, Dmitriy Peskov, Ermenistan, İskender-M, Azerbaycan
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