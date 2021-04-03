Lavrov: AB hızla Biden’a ‘bağlılık yemini etti’

AB’nin sanal zirvesini değerlendiren Lavrov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile iki halkın çıkarları ve uluslararası güvenlik çıkarları doğrultusunda çalışmaya hazır olduğumuzu, Joe Biden’in ABC televizyonuna üzücü röportajdan sonra dahil defalarca söyledi. ABD, küresel istikrarı ve dünya insanlarının henüz barışçıl şekilde bir arada yaşamasını tehlikeye atmak istiyorsa çok fazla destekçi bulacağını sanmıyorum” ifadesini kullandı.

“Avrupa Birliği hızla sıraya girerek bağlılık yemini etti” diyen Lavrov, “Joe Biden’in katıldığı AB’nin sanal zirvesi sırasında yapılan açıklamalar bana göre eşi görülmemiş türden. Böyle bir bağlılık yeminini hatırlamıyorum. Üstelik Birleşmiş Milletler’in kurulma tarihinin ve bir çok başka şeyin kesinlikle bilinmediğini gösteren açıklamalar yapıldı” diye ekledi.

ABD Başkanı Bide, 25-26 Mart’ta yapılan AB Zirvesi’ne canlı bağlanmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin ilk günün ardından ABD ve AB’nin Çin, Rusya ve Türkiye ile ilgili fikir birliğinde olduğunu kaydetmişti.