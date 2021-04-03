Sputnik, İngilizce editöryal çalışmalarını İngiltere'den ABD ve Rusya ofislerine taşıyor

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Sputnik'in İngilizce editöryal çalışmalarını İngiltere ofisinden ABD ve Rusya'daki ofislerine taşıma kararı aldı.

Sputnik basın sözcülüğünden yapılan açıklamada "Sputnik'in İngilizce içerikle ilgili editöryal çalışmalarını İngiltere'den Washington ve Moskova'ya taşıyoruz. Karar, daha etkili çalışma yürütmek için uluslararası varlığımızı yeniden yapılandırma planı kapsamında Rossiya Segodnya yönetimi tarafından alındı" dendi.

Açıklamada Sputnik'in İngiltere'deki olayları bildirmeye devam edeceği ve okurların bu içeriğe herhangi bir değişiklik olmadan erişmeye devam edebileceği vurgulandı.