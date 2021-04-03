Rus Dışişleri'nden Çin'in Orta Doğu girişimine ilişkin yorum

Çin'in Orta Doğu'da güvenlik ve istikrara ilişkin girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in sunduğu fikirlerin Rusya'nın yaklaşımlarıyla aynı mecra içerisinde olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı tesis etmeye yönelik girişimini değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pekin, bölgeyi 'jeopolitik rekabet' prizmasından algılamayı reddeden yapıcı bir eylem planı öneriyor" ifadelerine yer verildi.

Çin'in sunduğu planın; Filistin sorununa iki devletli çözüm, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin güçlendirilmesi, kolektif güvenlik ilkelerinin ilerletilmesi ve ekonomik iş birliği mekanizmalarının başlatılması ile ilgili hükümlerin içerdiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Çin'in girişiminde sunulan fikirler, Rusya'nın, bölgesel çatışmaları, tüm ilgili tarafların meşru menfaatlerini dikkate alarak uzlaşı çözümleri bulmaya odaklanan geniş diyalog yoluyla çözüme kavuşturma yönündeki dış politika yaklaşımlarıyla aynı mecra içerisinde yer alıyor."

Açıklamada, "Stratejik iş birliğini güçlendirmek, Orta Doğu'nun genelinde barışı ve istikrarı korumak amacıyla Çin ile yakın iş birliğini sürdürmeye hazırız" denildi.