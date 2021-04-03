Ulyanov: İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmede doğru yolda ilerlendiği izlenimi oluştu

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili KOEP Ortak Komisyonu üyelerinin yaptığı toplantıyı değerlendiren Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, görüşmenin ardından doğru yolda ilerledikleri izleniminin oluştuğunu vurguladı.

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer video konferans yöntemiyle bugün toplantı yaptı.

Twitter hesabından toplantıyla ilgili açıklama yapan Ulyanov, "KOEP Ortak Komisyonu'nun video konferans toplantısı bitti. İstişareler oldukça ciddi geçti ve devam edecek. Doğru yolda olduğumuz yönünde bir izlenim oluştu ancak bu yolculuk kolay olmayacak ve yoğun çaba gerektirecek. Paydaşların buna hazır oldukları görülüyor" ifadelerini kullandı.

The virtual meeting of the Joint Commission of #JCPOA is over. Discussions were quite businesslike and will continue. The impression is that we are on the right track but the way ahead will not be easy and will require intensive efforts. The stakeholders seem to be ready for that — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 2, 2021

Komisyon üyelerinin ABD'nin nükleer anlaşmaya dönme olasılığının farkında olduklarını ve bu süreci ortak çabayla olumlu bir şekilde yürütmeye hazır olduklarını kaydeden Ulyanov, "ABD'nin KOEP'e muhtemel dönüşü, Washington'un nükleer anlaşmaya ve BMGK'nın 2231 sayılı kararına tamamen uymasını gerektiriyor" diye vurguladı.

Possible #US return to #JCPOA apparently will require full Washington’s compliance with the nuclear deal and #UNSC resolution 2231. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 2, 2021

Ulyanov, görüşmelerin 6 Nisan'da Viyana'da devam edeceğini belirtti. Rus diplomat, yüz yüze görüşmede yaptırımların kaldırılmasının yanı sıra İran'ın nükleer yükümlülüklerinin tamamını yeniden uygulamaya başlamasının görüşüleceğini ifade etti.

Today’s virtual session of Joint Commission of #JCPOA will resume on April 6 in Vienna to address practical aspects of #sanctions lifting as well return of #Iran to full implementation of its nuclear commitments. This will be done primarily in two expert-level working groups. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 2, 2021

ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak geri çekme kararı almıştı. İran, geçen yılın ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5 oranında tutuyordu. İran, ocak ayında uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurmuştu.