Rusya’da koronavirüs hastalarının uzaktan izlenmesini sağlayan cihaz geliştirildi

Rus devlet sanayi şirketi Rostech tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’da kalp atış hızı ve diğer vücut fonksiyonlarını takip edebilen, koronavirüs hastalarının uzaktan gözlemlenmesini sağlayan bir cihaz geliştirildi.

Rostech’ten yapılan açıklamada, “Rostech’e bağlı Şvabe Holding, insan vücudunun hayati önem taşıyan fonksiyonlarını uzaktan gözlemlemek için geliştirilen bireysel teletıp sisteminin (PTS) prototipini tanıttı. Cihaz kan basıncı, elektrokardiogram, nabız ve soluk alıp verme hızının yanı sıra kandaki oksijen seviyesinin izlenmesini sağlıyor ve koronavirüs hastalarının uzaktan gözlemlenmesi için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, hastanın vücuduna yapıştırılan vericiler ve bir yazılıma sahip cihazın ismi ‘Obereg'.

Kompakt ve hafif olan cihaz yardımıyla alınan bilgiler, doktor tarafından bilgisayar ekranından veya bir cep telefonu uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. Hasta ile ilgili parametler gerçek zamanlı olarak Wi-Fi veya GSM ile iletiliyor.

Rostech İcra Müdürü Oleg Yevtuşenko, kandaki oksijen doygunluğu seviyesi ve diğer hayati fonksiyonları çevrimiçi olarak izleyebilme olanağı veren bu cihazların, pandemi sırasında Kovid-19 hastalarının uzaktan izlenmesinde çok yardımcı olabileceğini belirtti.

Cihaz, ameliyathanelerde, anestezi sonrasında yararlanılan odalarda, yoğun bakım ünitelerinde ve hasta odalarında kullanılabilir. Tedavi prosedürü sırasında hastane dışındaki hastalar da uzaktan cihaz yardımıyla gözlemlenebilir.