Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 100 bini geçti

Rusya’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bin kişiyi geçtiği açıklandı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 572 bin 77’ye yükseldi.

Rusya’da hükümetin koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin yetkilileri, son bir günde ülkede koronavirüs kaynaklı 384 can kaybı meydana geldiğini belirtti. Söz konusu artış ile beraber pandeminin başından beri ülkede 100 bin 17 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılıyor.

Bunun yanında ülkede son bir gün içinde 9 bin 21 yeni vaka görüldü. Önceki güne göre 2.6 oranında daha büyük olan bu artışla toplam vaka sayısı 4 milyon 572 bin 77’ye ulaşmış durumda.

Rusya’da ocak ayından beri yaygın aşılama programı sürdürülüyor. Aşılama programı kapsamında en başta ülkenin ilk tescil edilen aşısı Sputnik V kullanılıyor. Programa geçen haftadan beri ülkenin ikinci onaylı aşısı Epivakkorona da eklenmiş durumda. Belirlenen kliniklerde isteyen her Rusya vatandaşı ücretsiz olarak aşı olabiliyor. Bu sene içinde nüfusun yüzde 60’ının aşılanması ve sürü bağışıklığının sağlanması planlanıyor.