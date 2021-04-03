Rusya’da bir grup doktor, yanan hastanede açık kalp ameliyatı yaptı

Rusya’nın Blagoveşensk şehrinde, yangın çıkan bir hastanenin binasında bir grup doktor o sırada devam ettirdikleri açık kalp ameliyatını başarılı bir biçimde tamamladı.

Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinin Blagoveşensk şehrinde yer alan ahşap çatılı bir hastanede yangın çıkması nedeniyle hastalar ve personel tahliye edildi. Fakat o sırada hastanenin giriş katında açık kalp ameliyatı yapan bir grup doktor içeride kalarak operasyonu tamamladılar.

Hastanenin kalp ameliyatı biriminin başındaki Dr. Valentin Filatov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, yangın sırasında opere ettikleri hastalarına ilişkin, “Bu insanı kurtarmamız gerekiyordu ve bunun adına her şeyi yaptık” dedi.

Хирурги успешно завершили операцию, которую проводили в горящем здании кардиохирургического центра в Благовещенске. Пациент перевезен в другую клиникуhttps://t.co/19qCx3q3zY pic.twitter.com/bGms41fn2w — РИА Новости (@rianru) April 2, 2021

​Amur bölgesinin acil durumlar servisi yetkilileri, doktorların ameliyatı sürdürebilmesi için buraya elektriğin hastane sisteminden ayrı bir kablo üstünden iletildiğini, bu sırada itfaiye ekiplerinin de ameliyathaneye dumanın ulaşmaması için çalıştığını söyledi.

​Yetkililer ayrıca, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından ameliyat olan hastanın tahliye edilerek başka bir hastanenin yoğun bakım servisine götürüldüğünü açıkladı.

Названа возможная причина пожара в благовещенской больнице https://t.co/Prf0bMyghn pic.twitter.com/QeIEbe5qPW — РИА Новости (@rianru) April 2, 2021

​Yangının sebebi kesinleşmiş değil, fakat elektrik sistemindeki bir problemden kaynaklandığı düşünülüyor. Yangın sırasında yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmadı.

Amur bölgesi yetkilileri yangın sırasında ameliyatı sürdüren doktorlar ile yangını söndüren itfaiye personelinin ödüllendirileceğini açıkladı.