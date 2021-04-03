Rus yetkililerden NATO’ya uyarı: Rusya’ya karşı savaşların nasıl sonuçlandığını hatırlarsınız

Ukrayna’nın Donbass Temas Grubu’ndaki Temsilcisi Aleksey Arestoviç’in, NATO’nun Defender Europe 2021 tatbikatının Rusya’ya karşı savaşa hazırlık amacıyla yapıldığı açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Şeremet, Ukrayna ve NATO'nun Kırım'a yönelik olası saldırı planlarının hüsranla sonuçlanacağını belirtti.

Rus vekil, "Maskeler tamamen düştü. Böyle bir açıklamadan sonra Batı'da hiç kimse NATO'nun saldırgan doğasını inkar edemeyecek. Ancak Rusya'ya karşı herhangi bir askeri adım atmadan önce, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın (İkinci Dünya Savaşı) tarihini okumalarını ve yeniden düşünmelerini tavsiye ederim. Bunun sonucu saldırgan için büyük bir talihsizlik olacak" diye konuştu.

Rusya’nın sadece sınırlara yaklaşan düşmanı değil, aynı zamanda komuta merkezlerini de imha edebilecek ‘süper hassas’ silahlara sahip olduğunu söyleyen Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile güç dilinde konuşulmamalı, zira bunu yapanlar ağır bir karşılık alabilir. Kırımlılar için korkacak bir şey yok. Yarımada güvenilir bir şekilde korunuyor ve her türlü istilaya karşı koruma altında. Tüm bu askeri yaygaranın Kiev'de değil, ABD’de tasarlandığının farkındayız, bu nedenle Avrupa ülkelerini Amerikalılara yerlerini göstermeye ve ilerde Avrupa meselelerine karışmalarına izin vermemeye çağırıyoruz. NATO’cuları Avrupa ülkelerinden kovmanın tam zamanı."

'NATO ve Kiev’den provokatörler Rusya’ya karşı savaların ne şekilde sonuçlandığını hatırlasın'

Kırım Bölgesi Slav Halkları Meclisi Eşbaşkanı Roman Çegrinets, NATO ve Kiev’den provokatörlere Rusya'ya yönelik askeri tehditlerin saldırganlar için felaketle sonuçlandığını hatırlamalarını önerdi.

Sputnik’e konuşan Çegrinets, "Tarihimizde daha önce böyle anlar yaşanmıştı, ancak 1812’de de, 1941'de de bu tehditler, saldırganlar için felaketle sonuçlanmıştı. Görünüşe göre Ukrayna diplomasisinin zeka yükünden yoksun temsilcilerine tarih hiçbir şey öğretmemiş, eh demek ki hayat öğretecek" ifadelerini kullandı.

‘Provokatörlerin Rus ayısını uyandırmalarına değmediğini’ söyleyen Çegrinets, "Çünkü o kendi inini sonuna kadar koruyacak ve aynı zamanda komşu ormanda da işleri yoluna koyabilir" diye konuştu.

‘Kazanç sağlamanın bir başka yolu’

Rusya Devlet Duması Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Kiev'in bu tür açıklamalarla kendi önemini ortaya koymaya çalıştığını, ayrıca vatandaşlarına NATO’nun özellikle Ukrayna için bir grup oluşturduğunu ve ‘Rusya'yla her cephede savaşmaya hazırlandığını’ telkin etmeye çalıştığını kaydetti.

NATO’nun muazzam bir bürokrasi makinesi olduğunu, askeri tatbikat yapmanın ise orduya lojistik üzerinden kazanç sağlamanın bir yolu haline geldiğine dikkat çeken Balbek, "Kiev açısından Avrupalı müttefiklerin Başkan Zelenskiy'in çıkarları için savaşacağına inanmak saflık olur" ifadelerini kullandı.

'Ücretsiz askeri eğitim sahası'

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Sergey Tsekov ise Ukrayna’yı Batı için ücretsiz bir askeri eğitim sahasına benzetti.

Sputnik’e demeç veren Tsekov, "Ukrayna NATO için ücretsiz bir askeri eğitim sahası, Rusya'ya karşı bir silahtır. Ukrayna’nın, NATO'nun dünyanın pek çok ülkesinde savaşları başlattığının ve desteklediğinin bir gün farkına varacağına inanıyorum. NATO bir savunucu değil, saldırgandır" ifadelerini kullandı.

Rus senatör, Kiev'in düşmanının Moskova değil, ülkeyi karışıklığa ve kaosa sürükleyen Ukrayna'nın mevcut yönetimi olduğunu ifade etti.