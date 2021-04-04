Rus vekilden Alman Savunma Bakanı’nın ‘Rus tehdidi’ açıklamasına yanıt

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in ‘Rusya’nın askeri tehdit oluşturduğu’ yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Daha önce Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın yüksek savunma harcamalarının ‘ABD yararına’ değil, Rusya'nın eylemleri nedeniyle artan tehditlere yanıt vermek için önemli olduğunu belirtmiş, bunlardan bazılarının ortaya çıkan yeni teknolojiler ve ‘hibrit tehditler’ olduğunu ifade etmişti.

Russia Today’a (RT) konuşan Çepa, “Almanya'nın eylemlerimizi düşmanca gördüğünü sanmıyorum. Elbette, bilim ve teknolojimiz yerinde saysaydı, onların daha çok işine gelirdi” dedi.

Çepa, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaştığını hatırlatarak, Rus askeri potansiyelinin geliştirilmesinin ulusal savunmayı güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Rus vekil, “ABD, Almanya ve diğer ülkeler askeri potansiyellerini geliştirken, bizim yerimizde durmamızı ve ilerlemememizi bekliyorlar” diye konuştu.