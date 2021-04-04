Rusya'da gün içinde 8 bin 817 koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 8 bin 817 artarak 4 milyon 580 bin 894’e yükseldi. Gün içinde 357 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 212 kişi iyileşti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 8 bin 817 arttı. Başkent Moskova’da bin 901, St. Petersburg’da 711, Moskova bölgesinde 598 vaka görüldü.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 580 bin 894’e çıktı.

Hastalık nedeniyle meydana gelen can kaybı sayısı 357 artışla 100 bin 374’e yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 212 kişi iyileşti. Pandemi boyunca hastalığı atlatanların sayısı 4 milyon 204 bin 81’e çıktı.