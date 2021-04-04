Gintsburg: Sputnik Light, Kovid-19 bulaşma riskini yüzde 50 azaltıyor

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Gintsburg’a göre, Sputnik Light aşısı Kovid-19’a yakalanma riskini yüzde 50 azaltıyor.

Gintsburg, bu aşının kullanımının hastanelerdeki yükü azaltmaya yardımcı olacağını ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg ayrıca ‘light’ aşıların yurt dışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek.