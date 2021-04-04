Rus Dışişleri: NATO’nun savunma harcamalarını artırması dünyadaki silah yarışını kışkırtıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "NATO 72 yıl önce bugün ‘barışı korumak’ amacıyla kuruldu. Bugün örgüt, Yugoslavya’nın bombalanması, Irak’ın işgali, Libya’yı karanlığa sürükleyen operasyonun sorumlusu" diyerek ekledi:

"NATO’nun 2020’deki savunma harcamaları yüzde 7.4 arttı. ‘Barışı korumak’ budur."

#ВЭтотДень 72 года назад в целях «сохранения мира» создана #НАТО.



⚫️Сегодня на счету организации – бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию.



🛦 В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли – на 7,4%. Такое вот "сохранение мира"... pic.twitter.com/5NIPzbaRpj — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 4, 2021

'NATO’nun savunma bütçesinin 1.09 trilyon dolarken'

Açıklamayla birlikte bir infografik de paylaşıldı. İnfografikte 2020’de NATO’nun savunma bütçesinin 1.09 trilyon dolarken, Rusya’nın bu amaçla harcadığı bütçenin sadece 0.05 trilyon dolarda kaldığı görülüyor. Ayrıca 2020 yılında dünyada savunma harcamalarının 1.8 trilyon dolardan 1.93 trilyon dolara çıktığı da belirtiliyor.

Bununla ilgili açıklamada "NATO’nun bu tarz politika gütmesi dünyada silah yarışının tırmanmasına yol açıyor" değerlendirmesi yapıldı.