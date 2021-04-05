Rus senatör: Rossotrudniçestvo ofisi Kiev’den Donetsk ya da Lugansk’a taşınabilir

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Kiev ofisinin kapatılması halinde, temsilciliğinin Ukrayna toprağı olan Donetsk ya da Lugansk’a taşınabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rossotrudniçestvo ajansı, ayrıca Volga-Dnepr ve diğer bazı Rus şirketlere yönelik yaptırım uygulama kararını yürürlüğe koymasını yorumlayan Cabarov, “Rossotrudniçestvo'ya yaptırım uygulanması ahlaka aykırı, zira Ukrayna'da yaşayan birçok etnik Rus var ve bu kişiler, Rus kültürünün temsilcileriyle iletişim kurma fırsatından yoksun bırakılıyor” açıklamasını yaptı.

Rus senatör, Kiev ofisinin kapatılması halinde ‘Rossotrudniçestvo temsilciliğinin, Ukrayna toprağı olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde ya da Lugansk Halk Cumhuriyet’inde açılabileceğini’ ifade etti.

‘Kiev Sivastopol’e yönelik yaptırımlarla Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti’

Cabarov, Ukrayna’nın Sivastopol’de yer alan şirketlere yönelik yaptırım uygulayarak Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanıdığı anlamına geldiğini söyledi.

Rus senatör, “Yaptırımların Sivastopol’deki şirketlere uygulanması, Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınması oldu, zira hiç kimse kendi kendine yaptırım uygulamaz” diye konuştu.

Cabarov ayrıca Ukrayna yönetiminin gerekli bilgilere vakıf olma olasılığı çok düşük olduğu için Kiev’e yaptırım listesini hazırlamasına ‘Amerikan ortakların yardım ettiklerine’ dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu gelişmeler ile ilgili değerlendirme yapacağını söyleyen Cabarov, “Bizim Ukrayna’ya yönelik yaptırımlarımız daha etkili olabilir’ dedi.

Senatör aynı zamanda Kiev’in Moskova ile ilişkileri germe yoluna gitmesine rağmen Ukrayna’nın Rus gazının transitinden para kazanmaya devam ettiğini ifade etti ve ekledi:

“Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesi halinde NATO’nun onlara arka çıkacağını düşünüyorlarsa, bu pek olası değil.”