Roskomnadzor, Twitter’ı engellemedi ama yavaşlatma kararını 15 Mayıs’a kadar uzattı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), çocuk istismarını, uyuşturucu kullanımını ve gençleri zararlı eylemlere teşvik eden ve benzeri yasaklı içerikleri kaldırmayan Twitter’a karşı yavaşlatma kararını tamamen engelleme cezasına çevirmedi, ancak yavaşlatma 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart’ta alınan yavaşlatma kararının ardından Twitter, 2017 yılından beri silinmeyen 3 bin 100 zararlı içeriğin bin 900’ünü sildi. Bununla birlikte Twitter yönetimi yasaklı içerikleri silme hızını da artırdı.

Açıklamada, “Twitter şirketinin ilk kez Rusya’daki moderasyon hizmetlerine yönelik ilke ve hızını değiştirmesi, yasaklı içeriklerin kaydadeğer bölümünü kaldırması hesaba katılarak, Roskomnadzor bir sonraki adım olan, sitenin ülkede tamamen engellenmesi adımını atmamaya ve yavaşlatma kararını 15 Mayıs’a kadar uzatmaya karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanında Twitter’a yasaklı içeriklerin silinmesi ve faaliyetlerini Rusya’daki kurallara uyumlu hale getirmesi için ek süre tanındığı da açıklamada verilen bilgiler arasında.

Roskomnadzor, Twitter’a yönelik yavaşlatma kararı almıştı. Bu adım Twitter'ın intihar, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımı içeren paylaşımları kaldırma yönünde harekete geçmemesi üzerine atılmıştı.