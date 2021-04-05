Putin'in Federal Meclis konuşmasının tarihi belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılki Federal Meclis konuşmasını 21 Nisan’da yapacağını açıkladı.

Konuşmanın nerede yapılacağının daha sonra netleştirileceğini, şu an çalışmaların sürdüğünü ve çeşitli alternatifler olduğunu ifade eden Peskov, “Geleneksel olarak konuşmada nelere değinileceğini, içeriği açıklamıyoruz. Şimdi de açıklamayacağız” dedi.

İlk kez eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen ve o günden sonra geleneksel hale gelen Federal Meclis konuşması, sadece Rusya değil tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Rus liderin ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis üyelerine hitabı geçen yıl 15 Ocak'ta Manej sergi salonunda gerçekleştirilmişti.

Konuşmayı devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri dinlemişti. Bin 300 davetlinin katıldığı konuşma televizyonlardan da canlı yayınlanmıştı. Putin konuşmasında nüfus, ekonomi konularıyla başlayıp savunma ve güvenlik ve iç politikaya da değinmişti.