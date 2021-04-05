Rus Gamaleya Enstitüsü: AB, rekabet gücü nedeniyle Sputnik V’yi Avrupa pazarına sokmakta acele etmiyor

Rusya’nın tescil edilmiş birinci koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Ginstsburg, “AB, yüksek tüketim niteliklerinden endişe etmesi nedeniyle Sputnik V’yi ticari bir ürün olarak pazarına sokmakta acele etmiyor” dedi.

Gamaleya Enstitüsü Direktörü, “Sputnik V’nin söz konusu nitelikleri nedeniyle AB, Avrupa bürokrasisinin üye ülkelerde desteklediği ürünleri öne çıkarıyor” diye ekledi.

AB, Sputnik V aşısına acil kullanım izni henüz vermedi. Avrupa’nın ilaç onay otoritesi mart başından beri Rusya’nın aşısını değerlendirme sürecini yürütüyor. Fakat gerekli sayılarda aşı olmaması, bazı Avrupa ülkelerini kendi başlarına çözümler bulmaya itmiş durumda. Sözgelimi Macaristan ve Slovakya, AB’nin onayını beklemeden Rus aşısı için acil kullanım izni çıkardı.

Avusturya ve Çekya da onay sürecinin gecikmiş olması ve birlik içinde yeterince dayanışma olmaması nedeniyle Rus aşısına yönelen AB ülkeleri arasında yer alıyor.

‘İkinci dozun vurulmasının üzerinden üç hafta geçmediğinde hastalanmak mümkün’

Gintsburg, Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra ikinci dozun vurulmasının üzerinden üç hafta geçmemişse koronavirüse yakalanmanın mümkün olduğunu, ancak hastalığın hafif atlatılacağını ifade etti.

Gintsburg, “Kişi ilk dozun vurulmasının ya da ikinci dozun vurulmasının üzerinden üç hafta geçmediyse hastalanabilir. İkinci dozdan sonra kişi üç hafta içinde, henüz bağışıklık oluşmadığında hastalanırsa, deneyimlerimize göre bu kişi hastalığı hafif geçiriyor” ifadelerini kullandı.

Gintsburg, kişi aşının ilk bileşeninin uygulanmasından sonra üç-beş gün içinde hastalanırsa, hastalığın daha ağır geçirilebileceğini, bu nedenle bağışıklık oluşana kadar tüm tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Gintsburg, ikinci enjeksiyondan sonra üç hafta geçmişse kişinin hastalığı ağır geçirmeyeceğinin yüzde 100 garantisinin verildiğini ekledi.

‘Sputnik V, genom ve kalıtımı etkilemez’

Aşının genom üzerinde bir etkisi olup olamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Gintsburg, “Etkilemez, bu tartışmasız. İnsan genomu, genoma entegre olabilen veya DNA’ya bir şekilde tesir eden bir şey olursa etkilenir. DNA’nın nükleik asit yapısı, nasıl etkilenebileceği pekala biliniyor. Bir ilaç insan vücudunda çoğalmadığında entegre olamaz ve nükleik asitle hiçbir şekilde etkileşime giremez. Bu nedenle Sputnik V nükleik asiti, kalıtımı veya kalıtsal materyalimizi değiştirebilecek hiçbir şeyi, hiçbir şekilde etkileyemez” ifadelerini kullandı.

Sputnik V hakkındaki ‘en komik efsaneyi’ anlattı

Gintsburg, “Gamaleya Enstitüsü’nden Rus hackerların AstraZeneca’nın aşı yapma planını çaldığı iddiası bizi çok güldürdü, keyiflendirdi” ifadelerini kullandı.

Gintsburg, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in, Twitter hesabından şaka yollu olarak ‘borçlarını ödemeyi’ ve Rus aşısının bileşeniyle AstraZeneca aşısının etkinliğini artırmayı teklif ettiğini hatırlattı.