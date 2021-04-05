Peskov: Rus ordusu, Ukrayna da dahil dünyanın hiçbir ülkesi için tehdit oluşturmuyor

Rus ordusunun Ukrayna da dahil dünyanın hiçbir ülkesi için tehdit oluşturmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerin ülke içinde gerekli görülen bölgelere konuşlandırıldığını ifade etti.

Günlük basın toplantısında Rus askerlerin Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne konvoylar halinde intikal ettirildiğinin görüldüğü haberlerle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "Rus ordusu, Rusya topraklarında gerekli görülen doğrultularda ve ülkemizin güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen şekilde ilerliyor. Bu, hiç kimsede en ufak endişeye yol açmamalı. Rusya, dünyanın hiçbir ülkesi için tehdit oluşturmuyor" dedi.

Cuma günkü basın toplantısında Kiev'in bölgeye ABD askerlerinin gönderilebileceği yönündeki açıklamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Peskov, "Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşa ediliyor" diye konuşmuştu.

'Ukrayna yükümlülüklerini yerine getirmiyor'

Bu arada Peskov, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta sivillerin hayatını kaybetmesinin temas hattındaki gerilimin artmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Peskov'a Ukrayna ordusunun Donbass'ta İHA'yla fırlattığı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğine dair haberler de soruldu.

Peskov, "Bir kişinin ölümü, özellikle de bu bir çocuksa, bir trajedidir ve tüm bunlar, bölgedeki durumun kötüye gitmesinin, temas hattında gerilimin tırmanmasının acı sonuçlarıdır. Maalesef anlaşmalar uygulanmıyor, Ukrayna tarafının üstlendikleri de dahil daha önce üstlenilen yükümlülükler yerine getirilmiyor. Kontrol seviyesi düşük çatışmalar yaşanıyor, üstelik çatışma kararları Ukrayna ordusunun saha komutanları tarafından, en üst askeri yönetimin onayı alınmadan veriliyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Donbass'taki çocukların kurtarılması için inisiyatif alıp almayacağı sorusu karşısındaysa "Önemli olan daha önce üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Bağımsızlık ilan eden bölgelerde sadece çocukların değil, tüm vatandaşların güvenliğinin sağlanması da son derece önemli" yanıtını verdi.

Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulamak için çaba göstermediğini kaydeden Peskov, bunun durumu zorlaştırdığını ve gerilimi tırmandırdığını vurguladı.