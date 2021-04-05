Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan yeni anlaşma: Hindistan'da yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretilecek

RDIF'ten yapılan açıklamaya göre, RDIF ile Hindistan'ın önde gelen aşı ve ilaç üreticilerinden Panacea Biotec, Hindistan'da yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmesi konusunda partnerlik yapmak için anlaşmaya vardı.

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