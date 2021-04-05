ATOR: Rusların mayıs tatilleri için Türkiye tatili talepleri beklentinin altında

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, kısıtlamalar nedeniyle mayıs ayındaki tatil günleri için turistlerin Türkiye’ye yönelik taleplerinin beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

İzvestiya’ya konuşan Lomidze, “Mayıs tatilleri için Türkiye’ye talepler beklentilerin altında, çünkü ülkede dönem dönem bazı kısıtlamalar getiriliyor. Görünüşe göre, şu anda turistlerin çoğu Türkiye’de tatil rezervasyonu için nisan ortasını bekliyor. Türkiye PCR testleri 15 Nisan’da kaldırmayı planlıyor, insanlar da testin istendiği sürenin uzatılıp uzatılmayacağından emin olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Lomidze, Türkiye’de hala kolayca ucuz turların bulunabildiğini, gidiş-dönüş uçuşu dahil olmak üzere Alanya’da 3 yıldızlı, havuz ısıtması bulunmayan bir otele kişi başı 30 bin ruble (3 bin 200 TL) karşılığında gidilebileceğini söyledi.

Lomidze’ye göre fiyatlar ortalama 40-45 bin ruble (4-5 bin TL).