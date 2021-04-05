Rusya Soruşturma Komitesi Donbass’ta bir çocuğun ölmesinin ardından Ukraynalı askerlere dava açtı

Soruşturma verilerine göre geçen cuma günü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ateşkesi bozarak ağır silahlarla ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Aleksandrovskoye yerleşim bölgesindeki sivil tesislere saldırdı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin sitesinde konuya ilişkin açıklamada, “Dorojnaya Caddesi'ndeki bir evin avlusunda cephane patlaması sonucu 5 yaşında bir çocuk öldü, 66 yaşındaki büyükannesi ise yaralandı” ifadelerine yer verildi. Diğer bir bilgiye göre ise cumartesi günü Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde cephane patlaması sonucu 46 yaşında bir sivil yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun ülkenin güneydoğusunda silah kullanımının sona erdirilmesine ilişkin protokolü, protokole ilişkin muhtırayı, Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşme hükümlerini ve sözleşmenin ek protokolünü ihlal ettiğini ifade etti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın el yapımı bir bomba fırlatması sonucu beş yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirmişti.