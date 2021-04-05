Rusya’da 200 ton kapasiteli fırlatma araçları geliştiriliyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rusya Bölümü Uçuş Başkanı Vladimir Solovyov, 'Uzaydaki İnsan' başlıklı uluslararası sempozyumda, “Halihazırda ‘Angara’ tipi bir dizi fırlatma araçları geliştiriliyor. İlk eskiz projeleri oluşturuluyor. Henüz teknik teklifler aşamasında bulunuyor. Bunlar, 10 ilâ 200 ton arasında yük taşıma kapasitesine sahip süper ağır fırlatma araçları” ifadesini kullandı.

Solovyov, “Bu fırlatma araçları sayesinde Ay’a uçuşlar ve Mars’a dahil uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştirilebilecek” dedi.

Bu tür süper ağır roket üretiminin büyük harcamalar anlamına geldiğini, bu yüzden Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un uluslararası işbirliği olasılığını değerlendirdiğini kaydeden Solovyov, “Uzay araştırmaları alanında faaliyet gösteren diğer ülkelerle uluslararası temelde ortak çalışma olasılığını değerlendirmek mantıklı olur” diye ekledi.