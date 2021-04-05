Twitter: Rusya ile yasa dışı içeriğin kaldırılması konusunda yapıcı diyalog gerçekleştirdik

Twitter, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ile yasa dışı içeriğin kaldırılması yönünde ortak çalışmaya ilişkin yapıcı diyalog gerçekleştirdiklerini belirtti.

Business Insider’a konuşan Twitter temsilcisi, “1 Nisan’da Roskomnadzor ile yapıcı diyalogumuz oldu. Bu diyalog sırasında, Twitter’in çocuk istismarına yönelik sıfır tolerans politikasını doğruladık. İntiharı ve kendine zarar vermeyi tanıtmanın, övmenin veya teşvik etmenin politikalarımıza aykırı olduğunu vurguladık. Ayrıca hiçbir yasa dışı faaliyet veya tanıtımı için Twitter’ın kullanılmasına izin vermediğimizi onayladık” ifadesini kullandı.

Moskova mahkemesi, 2 Nisan’da, gençleri yasa dışı eylemlere katılma çağrılarını kaldırmadığı için Twitter’a 8 milyon 900 bin ruble (950 bin TL) para cezası vermişti.

Daha önce Roskomnadzor, intihar, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımı içeren paylaşımları kaldırma yönünde talepleri yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter’a yönelik yavaşlatma kararı almıştı.