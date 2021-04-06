Kremlin: Putin, Arjantinli mevkidaşıyla Sputnik V teslimatını görüştü

Kremlin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada, “Arjantin Devlet Başkanı, destek ifadelerinden dolayı teşekkür etti ve hastalığının hafif seyretmesine yardımcı olan Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye duyduğu güveni kaydetti. Rusya’nın, koronavirüsün yayılmasına karşı mücadelede verdiği destek takdir edildi ve Arjantin’e Sputnik V aşı teslimatının devam etmesi dahil olmak üzere yakın işbirliğine duyulan ilgi ifade edildi” ifadesine yer verildi.

İki ülke liderinin, Rusya-Arjantin ilişkilerini farklı alanlarda geliştirmeye duyduğu ilgiyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, “Vladimir Putin, Alberto Fernandez’in doğum gününü kutladı ve acil şifalar diledi” dendi.