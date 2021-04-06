Kazan-İstanbul uçağı, Moskova'ya acil iniş yaptı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul gitmek üzere havalanan Nordwind Airlines'a ait yolcu uçağının teknik bir sorun nedeniyle Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.