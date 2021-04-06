Kazan-İstanbul uçağı, Moskova'ya acil iniş yaptı

Sputnik'e konuşan bir Rus yetkili, Nordwind Airlines'a ait Boeing 738 tipi yolcu uçağının sağ iniş takımındaki bir sorun nedeniyle acil iniş yaptığını söyledi.
Yetkili, "Kazan-İstanbul seferini yapan Boeing 738, sağ iniş takımının kapanmaması nedeniyle Moskova'daki Şeremetetvo Havaalanı'na acil iniş gerçekleştirdi. İniş sorunsuz bir şekilde yapıldı. Olayın nedenleri araştırılıyor" dedi.
Flightradars24.ru sitesinin verilerine göre uçak, Kazan Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan sonra havada 15 tur attı.
Kazan Uluslararası Havaalanı Sözcüsü Adel Gataullin, uçağın kaptan pilotun aldığı kararla Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığını ifade etti.
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