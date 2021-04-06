Rusya ve Türkiye, Türk uydularının fırlatılması için görüşmeler yürütüyor

Rus uzay ajansı Roscosmos’un iştiraki, fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos’un Başkanı Dmitriy Loskutov, Türkiye ile Rus füzeleriyle Türk uydularının fırlatılması yönünde görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.

Rus basınına konuşan Roscosmos’un fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos’un Başkanı Dmitriy Loskutov, Glavkosmos’un Türkiye tarafıyla işbirliğine ilişkin soru karşısında, “Ticari amaçlı olarak Türk uydularının fırlatılmasına ilişkin görüşmeler yürütülüyor” dedi.

Loskutov, hangi uyguların fırlatılacağı veya fırlatma işleminin ne zaman gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgi vermedi. Ancak açıklamasına göre, şu anda Türk tarafı ile işbirliği anlaşması imzalanması için müzakereler yürütülüyor.

Loskutov, “İnsanlı uçuş gibi başka daha ciddi projeler ancak anlaşma imzalanırsa mümkün” dedi.