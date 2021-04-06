Rus Dışişleri: Myanmar'daki mevcut yönetime yönelik yaptırım baskısı iç savaşa yol açabilir

Bazı ülkelerin Myanmar'daki mevcut yönetime yaptırım baskısı uygulama girişimlerinin son derece tehlikeli olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu politikanın ülkeyi iç savaşa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Myanmar'da ordu, 1 Şubat'ta yönetime el koydu. Bu gelişmenin ardından çeşitli ülkeler ordu yönetimine yaptırım uygulamaya başlarken Moskova'dan yaptırım politikasının olası etkileri hakkında bir uyarı geldi.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Myanmar'daki mevcut durum bağlamında, mevcut yönetime karşı yaptırım aracı kullanılması da dahil olmak üzere tehdit ve baskı uygulanması, gelecek vaat etmeyen bir eylemdir ve son derece tehlikelidir" dendi.

Bu politikanın Myanmar halkını tam teşekküllü iç savaşa sürükleyebileceğini vurgulayan bakanlık, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan münferit ülkeler tarafından tek taraflı yaptırımların uygulanmasına karşı çıkıyor. Keyfi olarak uygulanan bu tür zorlayıcı tedbirlerin yapıcılıktan uzak olduğuna ve uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde istikrarı bozucu bir etki oluşturduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Myanmar'daki olayları analiz ettiğini ve askeri alandaki ilişkiler de dahil Myanmar hükümetiyle yürütülen işbirliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı planladığını belirten bakanlık, uluslararası toplumun Myanmar'a mevcut krizden çıkma konusunda yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ordu 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 570'den fazla gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.