Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliği Donbass’taki durumu kötüleştirir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmesini takiben, ülkesinin doğusunda savaşı sadece ittifak üyeliğinin sona erdirebileceğini söyleyen Ukrayna lideri Zelenskiy’in söz konusu açıklaması Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov “Bunun, Ukrayna’nın kendi iç sorunu ile başa çıkmasına herhangi bir şekilde yardım edeceğinden şüpheliyiz. Bizim bakış açımıza göre bu, mevcut durumu olduğundan da fazla kötüleştirir” yanıtı verdi.

Kremlin Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “NATO üyeliği, insanların düşüncelerini görmezden gelebileceğiniz bir mesele değil. (Ukrayna’nın doğusunda) kendi bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerdeki (Donetsk ve Lugansk) milyonlarca insana düşüncelerini sorarsanız, NATO üyeliğinin bu insanlar için asla kabul edilemez olduğunu anlarsınız.”

Ukrayna’nın doğusunda son günlerde gerilim yeniden artmış durumda. Her iki taraftan da kayıplar olduğu biliniyor. Yıllardır süren çatışmaların sonlandırılması adına yapılan görüşmeler de bir süredir tıkanmış durumda.

Batılı ülkeler Ukrayna hükümetine destek çıkan açıklamalar yaparken, Rusya, Kiev'i, çatışmaların sona erdirilmesi için bir yol haritası içeren Minsk Anlaşması’nın şartlarını yerine getirmemekle suçluyor.