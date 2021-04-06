Popova: Rusya'daki mutant virüslerin çoğu Türkiye'den geliyor, bu ülkedeki riskleri özel kontrol altında tutuyoruz

Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Popova, Türkiye'deki pandemi risklerinden söz etti.

Popova, "Farklı ülkelerden hem İngiltere hem de Güney Afrika mutasyonları geldi ancak iki varyant da sadece Türkiye'den farklı kişiler tarafından ve farklı zamanlarda ülkemize taşındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki durumun kötüye gitmeye devam ettiğini söyleyen Popova sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki durum keskin bir şekilde kötüleşti. Mart ortasından itibaren bu ülkede kaydedilen yeni koronavirüs vakalarında yüzde 40'tan fazla bir artış görüldü. Yani, oldukça yoğun, patlama niteliğinde bir artış. Türkiye'de Rus turistlerin sayısının fazla olması nedeniyle bu ülkedeki pandemi risklerini özel kontrol altında tutuyoruz."