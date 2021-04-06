Kuzey Star Tersanesi, Rus Atomflot'un nükleer buzkıranları için yüzer liman inşa edecek

Rus devlet şirketi Rosmorport'un siparişiyle iki LNG gemisi inşa eden Tuzla'daki Kuzey Star Tersanesi, yakın zamanda Rusya'da büyük bir anlaşmaya daha imza atacak.

Kommersant gazetesinin haberine göre Kuzey Star Tersanesi, Atomflot'un nükleer buzkıranları için yüzer liman inşa ihalesini kazanan taraf oldu.

4.98 milyar ruble (65 milyon dolar) tutarındaki ihaleye ilişkin anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanması bekleniyor.

Kuzey Star Tersanesi'nin 4.98 milyar ruble teklif verdiği ihaleye katılan Epic Denizcilik ve Gemi İnşaat A.Ş.'nin teklifi 4.45, Çinli Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. Ltd.'nin teklifi ise 4.57 milyar ruble oldu. Ancak ihale komisyonu, son iki şirketin ihaledeki katılımlarını sürdürmelerine izin vermedi.

Kommersant'a konuşan kaynaklar, Rus tersanelerinin ihaleye teklif vermediğini, zira şu anda Rusya'da 200 metre üzerindeki bir yüzer limanı hızlıca inşa edecek boş tersane bulunmadığını söyledi.

29 ayda tamamlanması planlanıyor

220 m uzunluğunda, 48 m genişliğinde, yaklaşık 30 ton yük kaldırma kapasiteli yüzer limanın inşasının anlaşma imzalandıktan 29 ay sonra tamamlanması planlanıyor.

2018 yılı sonunda Kuzey Star Tersanesi, Rosmorport'un siparişi üzerine LNG tahrikli 2 Ro-Ro gemisi inşa etmeye başlamıştı.