Kremlin: Ukrayna'nın, Donbass’taki ordu birliklerini kontrol altına alma niyeti yok

Peskov, Kommersant gazetesine açıklamasında, “Henüz Ukrayna’nın bir şekilde sakinleşip kavgacı temadan uzaklaşma, sınır hattının hemen yanında bulunan ve sıkça provokasyon sebebi olan ordu birliklerini bir şekilde kontrol altına alma niyetini görmüyoruz. Bu durumda en önemli şey, hiçbir şeyin Ukrayna ordusunun kendi halkına karşı savaşı kışkırtmaması” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, gerilimin tırmanması durumunda, Moskova’nın Rusya pasaportlarını alan Donbass sakinlerini nasıl koruyacağı sorusuna, “Şimdi bu soruya yanıt vermeyeceğim. Kesinlikle Rusya vatandaşlarının güvenliği, hayatları, Rus devletinin ve şahsen Devlet Başkanı Putin’in koşulsuz önceliği” dedi.

Şu anda olası eylemlerden bahsetmenin yersiz olduğunu belirten Peskov, “Çünkü her türlü ifadeler, yanlış fotoğrafı oluşturmak için kullanılabilir, sadece bu gerilimin artmasına yol açabilir” diye ekledi.