Rusya: Kovid-19'un kökenini incelemek için DSÖ ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin incelemesinin bulgularını detaylandıran raporuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu bir yazılı açıklama yayınladı.

Raporun, özenli çalışmanın sonucu olduğunu kaydeden Rus diplomat, "Rapor, yeni koronavirüs enfeksiyonunun ortaya çıkmasına yönelik farklı görüşleri ve yaklaşımları yansıtıyor. Bizim bakış açımız da yansıtıldı" ifadelerine yer verdi.

Raporda, Kovid-19'un kökenini incelemek için yapılacak çalışmalar ve uluslararası iş birliği yolunun çizilmesinin önemli olduğunu kaydeden Zaharova, "Söz konusu olan çevre, zoonotik hastalıklar, genetik ve immünoloji alanındaki ortak araştırmalar. Bu alanlarda ortaklarla etkileşime geçmeye hazır olacağız" dedi.