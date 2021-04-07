Rus senatör Bondarev: Donbass'taki gerilim, ABD'de başkanın ve siyasi yaklaşımın değişmesi nedeniyle tırmandı

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilimin tırmanmasının nedeninin ABD'de başkanlık koltuğundaki ve dolayısıyla Washington'un politikasındaki değişiklik olduğunu vurguladı.

'Mali yardım Kiev için son derece acil, zira ülkedeki ekonomik kriz giderek derinleşiyor'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bondarev, "Ukrayna'da gerilim, ABD'de iktidarın ve politik yaklaşımın değişmesi nedeniyle tırmandı. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin kendini kanıtlaması gerekiyor ve bu amaçla Donbass'ta gerilim tırmandırılıyor. Elbette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, okyanus ötesinden gelecek yardıma güveniyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'in Donbass'ta temas hattındaki Ukrayna askeri varlığını artırarak ABD'den daha fazla askeri, teknik ve mali yardım alabileceklerine inandığına dikkat çeken Bondarev, "Mali yardım Kiev için son derece acil, zira ülkedeki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bu ülke yıllardır borç ve yoksulluk içinde, ancak bütçe açığı ve ulusal ekonominin tüm sektörlerindeki çöküş, modern Ukrayna tarihinde hiçbir zaman bu seviyelere yükselmedi" dedi.

Rus senatör, Avrupa'nın özellikle de Normandiya Dörtlüsü'ndeki Almanya ile Fransa'nın sorununun 'büyük biraderin' müdahalesiyle çözüme kavuşturulmasını umarak uyuşuk bir tutum sergilediğini dikkat çekti.

Ukrayna'nın NATO üyeliğini olasılığına ilişkin görüşlerini de paylaşan Bondarev, bunun gerçekleşeceğini sanmadığını zira Ukraynalılara NATO üyesi statüsü vermeden onlarla mesafeyi korumanın ABD'nin işine geldiğini kaydetti.