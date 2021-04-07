Rusya Devlet Başkanı Putin, Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro ile Sputnik V aşısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro’nun bugünkü telefon görüşmesinde, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Brezilya’da tescili, bu ülkeye teslimatı ve üretim olasılığının ele alındığı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Putin ve Bolsonaro arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilirken, “Görüşmede, Rus Sputnik V aşısının Brezilya’da tescili, teslimat organizasyonu ve aşının bu ülkede üretimi dahil koronavirüse karşı mücadelede pratik işbirliğinin çeşitli yönleri değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Rusya-Brezilya ilişkilerinin gelişimini de ele alan iki ülke liderinin, ticari ve ekonomik bağları tutarlı biçimde artırmaya duydukları ilgiyi dile getirdikleri aktarıldı.