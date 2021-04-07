Rusya, Batılı ülkelerin Suriye'yi OPCW'deki haklarından mahrum bırakma inisiyatifine karşı çıkıyor

ABD ve müttefiklerinin Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) oy haklarını iptal etmek için bu ay yapılacak oylamaya tepki gösteren Rusya, Batı'nın Suriye'yi şeytanlaştırmaya çalıştığını vurguladı.

Suriye'deki kimyasal silahların görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan BM Silahsızlanma Şefi İzumi Nakamitsu, Suriye'nin yaklaşık 8 yıl önce yaptığı kimyasal envanter ve kimyasal silah üretim tesisleriyle ilgili beyanının 19 konuda eksik olduğunu söyledi.

Eylül 2020'de OPCW uzmanlarının Suriye'de yaptığı saha araştırmaları sırasında 'beklenmedik' bazı kimyasallar bulduğunu anımsatan Nakamitsu, Fransa'nın Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptal edilmesini öngören karar taslağının 20 Nisan'da 193 üye ülkenin katılımıyla yapılacak OPCW toplantısında ele alınacağını kaydetti.

Nakamitsu'nun açıklamalarına tepki gösteren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BMGK ve OPCW'deki heyetlere Suriye'nin OPCW'deki haklarının iptalini öngören tasarıya destek vermeme çağrısı yaptı.

Polyanskiy, "Bu toplantıyı çok geniş bir kitlenin takip etmesinden istifade ederek buradaki ve Lahey'deki tüm heyetleri sorumlu yaklaşım sergilemeye ve OPCW ile BMGK'nın otoritesini sarsma tehdidi oluşturan bu karar taslağına karşı çıkmaya çağırıyorum" dedi.

Rus diplomat, OPCW veya herhangi bir uzmanlaşmış platformun istenmeyen ülkeleri kitle imha silahları kullandığına dair asılsız suçlamalarla cezalandırma aracına dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Polyanskiy, "Suriye'nin yerinde, Batılı meslektaşların kimyasal koz yardımıyla baskı uygulamaya karar verdiği başka bir ülke de olabilir. Suriye'nin OPCW'deki haklarının elinden alınmasına karşı çıkarak çifte standartlara karşı çıkmış ve dikteye yer olmayan adil dünya düzenini savunmuş olursunuz. Tüm ülkeler, uluslararası hukuka uyulması konusunda eşit olmalıdır" ifadelerini kullandı.