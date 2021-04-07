Kremlin: Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırında Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca kalmaya devam edecek

Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ne kadar kalacağıyla ilgili sorulara "Askeri yönetimimiz ve Başkomutanımız (Vladimir Putin) tarafından ne kadarlık bir süre uygun görülürse o kadar kalacak" yanıtını verdi.

Peskov, Rus birliklerin sınıra yakın bölgelere kalıcı olarak mı yoksa belirli bir süre için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine "Bunu size kesin olarak söyleyemem. Birliklerimizin konuşlandırılmasına ve farklı noktalara kaydırılmasına ilişkin planlar hakkında bilgi sahibi değilim" dedi.