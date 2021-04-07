Rusya’nın ikinci aşısı EpiVakKorona, 60 yaş üstü kişilerin yüzde 94’ünde antikor geliştirdi

Vesti FM’de konuşan Semenov, Rusya’nın ikinci aşısı EpiVakKorona hakkında açıklamalarda bulundu.

Semenov, “Aşının vurulması vakaların yüzde 94’ünde etkili antikor gelişmesini sağlıyor, her halükarda hastalığın ağır geçirilmesini önlüyor” ifadelerini kullandı.

‘Nisanda 1 buçuk milyon doz aşı üretilecek’

Semenov’a göre, aşı vurulduktan sonra kişi hastalansa bile hayatını kaybetmiyor. Şu anda aşının üçüncü faz denemeleri Rusya’nın dört bir yanındaki sekiz merkezde devam ediyor. Aşının üretiminde nisanda 1 buçuk milyon, mayısta 3 milyon doz, haziran ayı itibarıyla da ayda 5 milyon doz seviyesine çıkılacak.

Aşı ayrıca İngiliz veya Güney Afrika mutasyonları da dahil olmak üzere, bilinen tüm mutasyonlarına karşı etkili.

Rusya’da 8 bin 294 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde 8 bin 294 yeni vaka tespit edildi.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı yeni vakalarla birlikte 4 milyon 606 bin 162’ye yükseldi.

Başkent Moskova’da bin 585, St. Petersburg’da 705, Moskova bölgesinde 570 vaka görüldü.

Son 24 saatte 374 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başlangıcından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 101 bin 480’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 9 bin 445 artışla 4 milyon 229 bin 480’e yükseldi.