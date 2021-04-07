AB’nin ilaç otoritesi, Rus Sputnik V aşısının denemelerinin etik standartlarını inceleyecek

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa ilaç Ajansı’nın (EMA), Rus Sputnik V koronavirüs aşısının klinik araştırmalarının etik ve bilimsel uluslararası standartlara uygun olup olmadığını inceleyeceğini yazdı.

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre AB’nin ilaç otoritesi EMA, Rus Sputnik V aşının denemelerinin iyi klinik uygulama standartlarını karşılayıp karşılamadığını ve uluslararası klinik standardın kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyecek. Söz konusu incelemenin gelecek hafta başlayacağı belirtiliyor.

EMA’dan İngiliz gazetesine yapılan açıklamada, “Bu standarda uygunluk, klinik deneme katılımcılarının haklarının, güvenliğinin ve refahının korunduğunu ve klinik çalışma verilerinin güvenilir olduğunu garanti eder" ifadelerine yer verildi.

‘Tüm klinik prosedürlere uyuldu’

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ise gazeteye verdiği demeçte, aşı denemeleri sırasında gerekli standartların gözetildiğini söyledi. Dmitriyev, “Katılımcılara herhangi bir baskı uygulanmadı ve Sputnik V, tüm klinik prosedürlere uygundur” dedi.

Rus aşısını şimdiye dek 59 ülkenin onaylamış olduğunu vurgulayan Dmitriyev, aşının uluslararası standartları karşılamamış olabileceği ile ilgili EMA’nın herhangi bir endişesinden haberdar olmadıklarını belirtti.

‘Sputnik V’nin EMA’daki onay sürecini baltalamaya çalışıyorlar’

Rus aşısının klinik araştırmaların etik bir biçimde yürütülmediğine ilişkin bir şikayet üstüne EMA’nın söz konusu inceleme sürecini başlattığının söylenmesi üstüneyse Dmitriyev FT’ye, “Bu, bazı kişilerin EMA’daki onay sürecini baltalama girişiminin somut bir örneği” açıklamasını yaptı.

AB, Sputnik V'yi mayıs sonuna kadar onaylamayacak

Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen ve yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu kanıtlanan Sputnik V aşısı 59 ülke tarafından kullanım için onaylanmış durumda.

Daha önce bir EMA temsilcisi, Sputnik V’nin mayıs ayına kadar onaylanmasını beklemediğini belirtmişti. Acil kullanım için değerlendirme sürecinin mart başında başlatıldığı biliniyor.

Şimdiye dek EMA, 27 AB üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi.