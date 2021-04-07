Rus ‘Mareşal Şapoşnikov’ fırkateyni, Kalibr füzesini başarılı bir şekilde test etti

Rusya’nın Pasifik Filosu’nun modernize edilen ‘Mareşal Şapoşnikov’ isimli gemisinin Japon Denizi’nde Kalibr seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiği bildirildi.

Pasifik Filosu’nun basın servisinden yapılan açıklamada, Mareşal Şapoşnikov fırkateyninden ateşlenen Kalibr seyir füzesinin yüzey gemisini simüle eden hedefi başarılı bir şekilde vurduğu belirtildi.

Açıklamada, “Pasifik Filosu frkateyni Mareşal Şapoşnikov, Japon Denizin’deki bir hedefe Kalibr seyir füzesini ateşledi. Füze, 100 kilometre uzaklıktaki yüzey gemisini simüle eden hedefi başarıyla vurdu” denildi.

Açıklamada ayrıca, ateşleme alanının Pasifik Filosunun gemileri ve uçakları tarafından navigasyona kapatıldığı belirtildi.

Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin 1000 kilometre mesafedeki Surkum Burnu bölgesindeki kıyı hedefine Kalibr seyir füzesini başarılı bir şekilde fırlattığını duyurmuştu.

Mart ayının sonundan bu yana Rus gemileri Japon denizinde bir çok tatbikat gerçekleştirdi.

4 Nisan’da Mareşal Şapoşnikov fırkateyni, Japon Denizi’nde topçu atışı denemeleri gerçekleştirdi. 3 Nisan’da yeni mayın tarama gemisi Yakov Balyayev ve Soverşenniy korveti, Japon Denizi'nde yürütülen hava savunma tatbikatlarına katıldı. Pasifik Filosu, 31 Mart’ta Varyag tipi füze kruvazörünün uçaksavar füze sistemi ve topçu teçhizatlarının kullanıldığı tatbikatlar gerçekleştirdiğini bildirdi.