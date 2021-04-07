Lavrov: Rusya ile Çin, NATO'ya rakip bir askeri blok kurma amacında değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin'in NATO'ya rakip bir askeri blok kurmayacağını zira bu tür münhasır oluşumların yapıcılıktan uzak olduğunu vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Rusya ve Çin'in askeri blok oluşturacağı yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Rusya ve Çin'in giderek daha da yakınlaşan bir partnerliğe sahip olmalarına rağmen ABD öncülüğündeki NATO'ya karşı resmi bir ittifak kurmanın faydalı olacağını düşünmediklerini anlatan Lavrov, "Rusya-Çin ilişkileri tarihteki en iyi seviyeye ulaştı. Ancak bu ilişkiler, silahlı bir ittifak kurma amacı gütmemize yol açmayacak. Bununla ilgili tutumumuz, en üst düzeyde kabul edilen ikili belgelerde belirtildi" dedi.

Askeri birliklerle ilgili spekülasyonların sadece Rusya-Çin ilişkileriyle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Lavrov, "Ortadoğu NATO'su kurma projelerinin teşvik edilmesine yönelik konuşmalar var. Son dönemde de Asya NATO'su dillendirilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ortadoğu NATO'su veya Asya NATO'su gibi speküle edilen oluşumlar hakkında Jaishankar ile görüş alışverişi yaptıklarını belirterek Rusya ve Hindistan'ın bu tür oluşumların yapıcılıktan uzak olacağı konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi. Lavrov, "Biz, işbirliğinin kapsayıcı olmasını ve bir şeylerin yararına olmasını istiyoruz, bir şeylere karşı işbirliğine ilgi duymuyoruz" diye ekledi.