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    Mariya Zaharova

    Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya: Askeri hazırlıklara ve Donbass'ta istikrarı bozacak eylemlere son verin

    © Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Rusya
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    Ukrayna ve Batılı ülkelerin son dönemde saldırgan bir enformasyon kampanyası yürüterek Rusya'yı Donbass ve Ukrayna sınırındaki gerilimi tırmandırmakla suçlamaya çalıştığını belirten Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ve NATO ülkelerini askeri hazırlıklara son vermeye ve Donbass'ta istikrarı bozacak eylemlerden kaçınmaya davet etti.

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev ve Batılı ülkelerin Ukrayna'da gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

    Rus Dışişleri'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada Rusya'yı Donbass ve sınırda gerilimi tırmandırmakla suçlamaya çalışan Ukrayna ile bir dizi Batılı ülkenin son dönemde agresif bir enformasyon kampanyası yürüttüğüne dikkat çeken Zaharova, "Bu dezenformasyon ve propaganda politikasını, gerekli enformasyon arka planını oluşturmayı ve dikkatleri Kiev'in Donbass'taki askeri hazırlıklarından, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına ilişkin sabotajlarından ve NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerini artırmalarından farklı yöne çekmeyi amaçlayan eylemler olarak görüyoruz" dedi.

    'Kiev, ateşkes rejimini ihlal etmeye devam ediyor' 

    Donbass
    © Sputnik
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    Kiev'in Donbass'taki temas hattına yeni güçler ve askerler sevk etmeye, ateşkes rejimini ihlal etmeye devam ettiğini, buna paralel olarak NATO ülkelerinin Ukrayna ve Karadeniz'deki varlığını artırdığını kaydeden Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusuna mali ve lojistik destek vermeyi, ölümcül silahlar tedarik etmeyi, Batılı eğitmenlerin Ukraynalı askerlere eğitim vermeyi sürdürdüğünün de altını çizdi.

    Zaharova, "Tüm bunlar, bölgede güvenliğin sağlanmasına, Donbass'taki çatışmalara çözüm bulunmasına katkı sunmadığı gibi Rus tarafını ciddi şekilde endişelendiriyor. Ukrayna ve NATO ülkelerini histeri boyutuna ulaşan Rusofobik propaganda kampanyasına, askeri hazırlıklara ve Donbass'ta gerilimi tırmandırmaya son vermeye, Donbass'ta istikrarı bozacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Zaharova, Donbass'taki çatışmalara BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı kararıyla kabul edilen Minsk anlaşması önlemlerine dayanan barışçıl araçlarla çözüm bulunmasından yana olduklarını ekledi.

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    Etiketler:
    Açıklama, Mariya Zaharova, Donbass, NATO, Rusya, Ukrayna
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