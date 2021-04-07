Moskova Kent Meclisi’nden Yunus Emre anıtı kararı

Mosgorduma Kültür ve Kitle İletişim Komisyonu Başkanı Yevgeniy Gerasimov, “Meclis üyeleri, oy çokluğuyla Türk şair Yunus Emre’nin anıtının dikilmesine karar verdi. Öneri, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin başvurusu üzerine Moskova Belediyesi Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı İlya Kuzmin’den gelmişti” açıklamasında bulundu.

Gerasimov, 2016’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın girişimi ve ayrıca Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önerisi sayesinde Ankara’da, uzaya giden ilk insan olan Sovyet kozmonotu Yuriy Gagarin’in anıtının açılması konusu üzerinde çalışmaların yapıldığını anımsattı.

2019 yılındaki Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Ankara’da kozmonot Gagarin’in, Moskova’da da Türk şair Yunus Emre’nin anıtın dikilmesi kararı alınmıştı.